Марионетки Путина взорвались заявлениями о признании боевиков: добавились хуситы Йемена и Чечня

Глава Кремля Владимир Путин вечером 21 февраля объявил о "признании" так называемых "республик" донецких и луганских боевиков. Пока западные страны жестко реагируют, к приветствиям Путина и наемников присоединились Чечня и хуситы в Йемене.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальные источники, информирует 24 канал.

Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

Кадыров обвинил в ситуации Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров традиционно обвинил в сложившейся ситуации Украину. Путин, мол, не имел другого выбора.

В Донецке и Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас. Народы наконец смогут отстаивать свои права на международной арене,

– заявил Кадыров.

Также "приветствовали признание" боевиков и хуситы в Йемене. Это повстанцы, которые воюют с провластными силами в стране.

Кто еще вслед за Россией признал "независимость боевиков":

самопровозглашенная Абхазия;

самопровозглашенная Южная Осетия;

Сирия;

Куба;

Венесуэла;

Никарагуа.

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