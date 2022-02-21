Марионетки Путина взорвались заявлениями о признании боевиков: добавились хуситы Йемена и Чечня
Глава Кремля Владимир Путин вечером 21 февраля объявил о "признании" так называемых "республик" донецких и луганских боевиков. Пока западные страны жестко реагируют, к приветствиям Путина и наемников присоединились Чечня и хуситы в Йемене.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальные источники, информирует 24 канал.
Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса
Кадыров обвинил в ситуации Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров традиционно обвинил в сложившейся ситуации Украину. Путин, мол, не имел другого выбора.
В Донецке и Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас. Народы наконец смогут отстаивать свои права на международной арене,
– заявил Кадыров.
Также "приветствовали признание" боевиков и хуситы в Йемене. Это повстанцы, которые воюют с провластными силами в стране.
Кто еще вслед за Россией признал "независимость боевиков":
- самопровозглашенная Абхазия;
- самопровозглашенная Южная Осетия;
- Сирия;
- Куба;
- Венесуэла;
- Никарагуа.
Читайте также В НАТО осудили признание Россией боевиков на ДонбассеОбратите внимание! Между тем страны Запада одна за другой осуждают решение Владимира Путина и обещают ответить санкциями. Также жестко на события 21 февраля отреагировали в ЕС и НАТО.