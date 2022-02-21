Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційні джерела, інформує 24 канал.
Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу
Кадиров звинуватив у ситуації Україну
Глава Чечні Рамзан Кадиров традиційно звинуватив у ситуації, що склалась Україну. Путін, мовляв, не мав іншого вибору.
В Донецьку та Луганську живуть сотні тисяч росіян, а Росія своїх ніколи не кидала. Не будуть вони приречені і зараз. Народи нарешті зможуть відстоювати свої права на міжнародній арені,
– заявив Кадиров.
Також "привітали визнання" бойовиків і хусити в Ємені. Це повстанці, які воюють з провладними силами в країні.
Хто ще вслід за Росією визнав "незалежність бойовиків":
- самопроголошена Абхазія;
- самопроголошена Південна Осетія;
- Сирія;
- Куба;
- Венесуела;
- Нікарагуа.
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