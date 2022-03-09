Мариуполь берут измором – там нет воды, еды, света, тепла и связи

Российские оккупанты продолжают блокаду Мариуполя. Местные жители остаются без воды, электроэнергии, тепла и связи. Однако они не теряют надежду на победу украинской армии.

Город фактически находится во вражеской блокаде. Погибших хоронят в братских могилах.

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Местные жители рассказывают, что единицам удается уехать из города. Однако это дело случая, ведь все зависит от того, какие люди будут стоять на вражеском посту. Кто выпускает, кто перед тем, как выпустить, забирает всю провизию, но есть и такие, которые не выпускают никого из города.

Но, несмотря на это, местные жители ждут, что украинская армия победит. Также в Мариуполе с радостью встречают новости о достижениях наших воинов.

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