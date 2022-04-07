Мариуполь до и после "освобождения" Россией: демонстративное фото
7 апреля 2022 , 19:01Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Российские оккупанты уже больше месяца фактически уничтожают Мариуполь. Городской совет продемонстрировал кадры того, как выглядел город до войны и какой он сейчас.
Мариуполь с начала марта находится в окружении российских оккупантов. Те каждый день обстреливают город и уничтожают его.
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Мариуполь до и после прихода оккупантов
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в городе почти не осталось уцелевших зданий – все разрушили оккупанты. Это доказывают и фото, опубликованные городским советом Мариуполя.
Мариуполь до и после прихода оккупантов / Фото Мариупольского горсовета
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