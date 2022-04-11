Мариуполь должен держаться как можно дольше – так будет больше шансов его спасти, – Арестович

Алексей Арестовчи заявил, что Мариуполь должен держаться как можно дольше. Там будет больше шансов найти вариант спасения города от российских захватчиков.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным прокомментировал ситуацию с обороной Мариуполя и возвращением контроля над ним украинцами.

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Город Мариуполь должен держаться как можно дольше

Мариуполь должен держаться дольше, просто физически стоять,

– заявил Арестович.

Он объяснил, что каждая секунда, которую город удерживает, позволяет искать качество решения по его спасению.

Также советник главы ОП подчеркнул, что ошибаются те, кто думает, что власти бросили Мариуполь и не ведут международную работу по поиску рычагов влияния на Владимира Путина, чтобы изменить ситуацию.

Арестович отметил важную функцию Мариуполя в оттягивании на себя российских войск, которые в противном случае могли бы пойти в других направлениях по Украине.

Поэтому он подытожил, что у города сейчас одна задача – держаться и наносить россиянам ответные удары. Защитникам города это прекрасно удается. Арестович назвал работу бойцов "Азова" блестящей, а самих воинов – профессионалами экстракласса.

Напомним, Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта.

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