Как сообщает "Европейская правда", заявления понтифика на этот счет приводит официальное СМИ этого государства, "Радио Ватикана".
Ранее Папа Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине
Папа Франциск осудил действия России, назвав их "варварскими"
Понтифик подчеркнул, что Россия ведет себя "варварски", приводя в пример осаду и бомбардировку Мариуполя.
На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Не существует причин, которымы можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения,
– заявил Франциск.
Папа также призвал агрессора прекратить нападение на Украину.
Единственное, что нужно – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища.
– сказал он.
Официальное ватиканское медиа сообщило, что во время речи на площади святого Петра развевались украинские флаги.
Обращаясь к паломникам, Папа призвал "прекратить бомбардировки и атаки", а руководителю государства-агрессора посоветовал сосредоточиться на переговорах, а не на резне.
Папа Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине: как это было