Как сообщает "Европейская правда", заявления понтифика на этот счет приводит официальное СМИ этого государства, "Радио Ватикана".

Ранее Папа Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине

Папа Франциск осудил действия России, назвав их "варварскими"

Понтифик подчеркнул, что Россия ведет себя "варварски", приводя в пример осаду и бомбардировку Мариуполя.

На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Не существует причин, которымы можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения,

– заявил Франциск.

Папа также призвал агрессора прекратить нападение на Украину.

Единственное, что нужно – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища.

– сказал он.

Официальное ватиканское медиа сообщило, что во время речи на площади святого Петра развевались украинские флаги.

Обращаясь к паломникам, Папа призвал "прекратить бомбардировки и атаки", а руководителю государства-агрессора посоветовал сосредоточиться на переговорах, а не на резне.

Папа Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине: как это было