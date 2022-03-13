Як повідомляє "Європейська правда", заяви понтифіка з цього приводу наводить офіційне ЗМІ цієї держави, "Радіо Ватикану".

Раніше Папа Франциск провів безмовну молитву за мир в Україні

Папа Франциск засудив дії Росії, назвавши їх "варварськими"

Понтифік наголосив, що Росія поводиться "по-варварськи", наводячи в приклад облогу та бомбардування Маріуполя.

Цього тижня місто, яке носить ім’я діви Марії – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Не існує причин, якими можна обґрунтувати варварські вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення,

– заявив Франциск.

Папа також закликав агресора припинити напад на Україну.

Єдине, що потрібно – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста в цвинтарі,

– сказав він.

Офіційне ватиканське медіа повідомляло, що під час промови на площі святого Петра майоріли українські прапори.

Промовляючи до прочан, Папа закликав "припинити бомбардування та атаки", а керівнику держави-агресора порадив зосередитися на переговорах, а не на різні.