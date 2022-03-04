Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы и ждет план "зеленого коридора"

Мариуполь окружили российские захватчики. Вскоре в городе может случиться гуманитарная катастрофа.

Какая ситуация в Мариуполе

Городской совет ожидает детальный план "зеленого коридора". Его организуют при условии соблюдения тишины.

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Наш город на грани гуманитарной катастрофы. Вчера мы добились того, чтобы голос Мариуполя был услышан и мы попали в перечень городов, которые будут иметь возможность гуманитарного коридора и прекращения на это время огня,

– рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Он подчеркнул, что главная задача – обеспечить мариупольцев продуктами и вещами первой необходимости. Также необходимо во время тишины начать восстановление критической инфраструктуры – водо- и электроснабжения.

Отметим, что во время второго этапа переговоров Украины и России стороны договорились о прекращении огня и организации "зеленых коридоров".

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