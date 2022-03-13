В том числе и объяснил, сообщает 24 канал, почему гуманитарный груз еще не доехал до Мариуполя. Напомним, выехал он из Запорожья еще утром 12 марта.
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Зеленский пообещал, что гуманитарный груз в Мариуполь скоро прибудет
Владимир Зеленский сообщил, что 12 марта все согласованные гуманитарные коридоры сработали. Удалось вывезти 12 729 человек. Но, к сожалению, пока еще не удалось добраться до Мариуполя.
Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра (13 марта, – 24 канал) днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске,
– объяснил президент Украины.
Напомним, выехала колонна утром 12 марта из Запорожья.
- Она везет 90 тонн гуманитарного груза, и она же должна забрать людей из Мариуполя.
- Также известно, что захватчики на блокпостах массово разворовывали с груза продукты, средства гигиены, одежду и так далее.
Тем временем Мариуполь в осаде уже 13 дней, там заблокированы 400 тысяч человек.
Обращение Владимира Зеленского по итогам суток 12 марта: смотрите полное видео