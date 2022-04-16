Мариуполь – это щит, который держит на себе огромное количество оккупантов, – Маляр

Мариуполь сейчас является щитом для значительной части Украины. Город держит на себе огромное количество вражеских войск и не позволяет им продвигаться в другие регионы.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Маляр подчеркнула, что любые сведения о действиях украинской стороны в Мариуполе оккупанты обязательно будут анализировать. Теперь можно сказать только одно – Вооруженные Силы Украины и государство в целом делают все возможное и даже невозможное, чтобы крепко держать эту оборону.

Замминистра обороны также отметила, что сейчас Мариуполь держит на себе огромное количество российских войск, которые из-за этого не могут продвигаться в другие регионы.

В сущности, сейчас Мариуполь – это щит огромной части Украины. То, что ВСУ так героически держатся там, говорит само за себя,

– добавила Маляр.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, россияне разрушили 95% зданий в Мариуполе, который больше месяца находится под их блокадой. В городе, вероятно, погибли десятки тысяч человек.

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