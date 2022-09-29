Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Ранее сообщалось о том, что россияне "опустили мобилизационный занавес" для жителей Мариуполя.

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Новая больница в Мариуполе

Андрющенко отметил, что оккупанты построили новую больницу в Мариуполе. Впрочем, интересно то, что мощности электросети хватило для того, чтобы включить там все лампочки и провести пропагандистов для красивой картинки.

Это при том, что там будет самый главный морг. Такого в Мариуполе никогда не было. А больница всего на 60 коек, так что не такая уж большая,

– заметил советник городского главы Мариуполя.

оккупанты поддерживают необходимый гуманитарный минимум

Он продолжил, что оккупанты поддерживают необходимый минимум в отношении еды и работы для людей. Они не хотят бунтов, протестов и т.п.

"Люди вынуждены существовать в том состоянии, когда они выживают, и не имели возможности оглядываться по сторонам и думать о чем-то другом", – подчеркнул Андрющенко.

Андрющенко о том, какая гуманитарная ситуация в Мариуполе: смотрите видео

Многие мариупольцы после "референдума" планируют эвакуироваться

Советник городского главы Мариуполя также сообщил, что многие жители города планируют эвакуироваться после "референдума". Это люди с проукраинской позицией. Надо надеяться, что им удастся попасть на подконтрольную Украине территорию через Васильевку. Если нет, то опять-таки через вражескую территорию, в нормальные страны.

Начинается активная волна и для нас это положительная новость. Декупировать город нам придется со всеми вытекающими последствиями. То есть, если меньше людей будут мешать ВСУ, тем легче произойдет деоккупация,

– подытожил он.

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