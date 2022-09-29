Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Раніше повідомлялось про те, що росіяни "опустили мобілізаційну завісу" для жителів Маріуполя.

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Нова лікарня в Маріуполі

Андрющенко зазначив, що окупанти збудували нову лікарню в Маріуполі. Утім цікаво те, що потужності електромережі вистачило для того, щоб увімкнути там усі лампочки і провести пропагандистів для красивої картинки.

Це при тому, що там буде найбільший головний морг. Такого в Маріуполі ніколи не було. А лікарня всього на 60 ліжок, тож не така вже й велика,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Окупанти підтримують необхідний гуманітарний мінімум

Він продовжив, що окупанти підтримують необхідний мінімум щодо їжі й роботи для людей. Вони не хочуть бунтів, протестів тощо.

"Люди вимушені існувати в тому стані, коли вони виживають, і не мали змоги озиратись по сторонах і думати про щось інше", – наголосив Андрющенко.

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Багато маріупольців після "референдуму" планують евакуюватись

Радник міського голови Маріуполя також повідомив, що багато жителів міста планують евакуюватись після "референдуму". Це люди з проукраїнською позицією. Треба сподіватись, що їм удасться одразу ж потрапити на підконтрольну Україні територію через Василівку. Якщо ж ні, то знову таки через ворожу територію, до нормальних країн.

Починається активна хвиля, і для нас це позитивна новина. Деокуповувати місто нам доведеться з усіма наслідками. Тобто, якщо менше людей заважатимуть ЗСУ, тим легше відбудеться деокупація,

– підсумував він.

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