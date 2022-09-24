Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що "окупанти були в захваті і не знали що робити".

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Обожнюю креативність свого міста та наших героїчних містян,

– наголосив Андрющенко.

Він також оприлюднив відео з квітами біля пам'ятника.

На "референдум" ніхто не йде

Російські пропагандисти намагаються знімати показові відео псевдореферендуму у Маріуполі. Вони ходять по вулицях та закликають людей "голосувати". Однак ніхто навіть не виходить з будинків.

Що відомо про псевдореферендуми

Російські загарбники розпочали псевдореферендуми на окупованих територіях. Фейкові "голосування" стартували в Маріуполі. У місті людей ловлять прямо посеред вулиць й змушують "голосувати". Андрющенко розповідав, що окупанти встановили у місті декілька "виборчих наметів" на місці "мобільних душів".

На "дільницях" насправді немає людей. Проте для "результатів" це не має ніякого значення. Окупанти намалюють будь-які цифри.

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