Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що "окупанти були в захваті і не знали що робити".
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Обожнюю креативність свого міста та наших героїчних містян,
– наголосив Андрющенко.
Він також оприлюднив відео з квітами біля пам'ятника.
На "референдум" ніхто не йде
Російські пропагандисти намагаються знімати показові відео псевдореферендуму у Маріуполі. Вони ходять по вулицях та закликають людей "голосувати". Однак ніхто навіть не виходить з будинків.
Що відомо про псевдореферендуми
Російські загарбники розпочали псевдореферендуми на окупованих територіях. Фейкові "голосування" стартували в Маріуполі. У місті людей ловлять прямо посеред вулиць й змушують "голосувати". Андрющенко розповідав, що окупанти встановили у місті декілька "виборчих наметів" на місці "мобільних душів".
На "дільницях" насправді немає людей. Проте для "результатів" це не має ніякого значення. Окупанти намалюють будь-які цифри.
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