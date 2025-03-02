После непригодного к жизни Донецка: в какой город оккупанты могут перенести областной центр

Российские пропагандистские телеграм-каналы распространяют слухи, что Донецк могут лишить статуса областного центра и предоставить его другому оккупированному городу. Враг действительно может это сделать, ведь теперь для него Донецк не является выгодным с точки зрения логистики.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, заметив, что говорится о Мариуполе, который оккупанты восстанавливают для хорошей картинки. На самом деле в городе есть не меньше проблем, чем в Донецке.

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Почему именно Мариуполь

По словам депутата, с начала оккупации в 2022 году Донецк несколько "негативно смотрит" на Мариуполь. С 2014 года и до сих пор в Донецке есть очень много разрушенных зданий, которые оккупанты не восстанавливают. Между тем в Мариуполе россияне создают картинку хорошего и развитого города.

Почему так? Учитывая логистику, Донецк оккупантам вообще не нужен. Он является просто щитом для защиты территорий страны-террориста, так называемая буферная зона. А вот Мариуполь логистически важен – это дорога из России во временно оккупированный Крым,

– объяснил он.

Город для жителей Мариуполя фактически является концлагерем, но для России – большая логистическая артерия, куда, в частности, поступает военная техника.

Забавин отметил, что Донецк сейчас почти непригоден для жизни. Например, пол города живет без воды. Однако такая судьба ждет и Мариуполь, ведь оккупанты не могут наладить в городе водопроводы. Хотя сложности с водоснабжением были еще до оккупации, украинцы над этим работали и отключений воды для жителей не было.