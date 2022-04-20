Мариуполь нервирует врага: его героическая оборона дает время ВСУ подготовиться по другим направлениям

Мариуполь уже больше месяца находится в полной блокаде российских оккупантов. Впрочем, наши защитники не дают полностью захватить город и до сих пор оказывают решительное сопротивление, что очень сильно нервирует врага.

Благодаря героической обороне Мариуполя у Вооруженных Сил Украины есть время и возможность хорошо подготовиться по другим направлениям. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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Герои Мариуполя помогают ВСУ добиваться успехов на других направлениях.

Мотузяник рассказала, что российские войска пока не могут оттянуть силы от Мариуполя, поскольку до сих пор не способны взять под контроль весь город – наши защитники героически держат оборону.

Сейчас Мариуполь сильно нервирует противника. Героическая оборона этого города дает нам время и возможность хорошо подготовиться по другим направлениям,

– отметил спикер Минобороны Украины.

Чиновник подчеркнул, что благодаря обороне Мариуполя, нашим защитникам удалось достичь значительных результатов на большинстве оперативных направлений, где Россия наступала. На многих из них при этом удалось совершить контрнаступательные действия, благодаря чему ряд населенных пунктов был освобожден от российских оккупантов.

К слову, Мотузяник напомнил, что Мариуполь находится в оперативном окружении. Город подвергся огромным разрушениям. Россия фактически в круглосуточном режиме продолжает осуществлять ракетные и авиационно-бомбовые удары, обстреливает Мариуполь из артиллерии. Ситуация остается крайне сложной. Вместе с тем защитники Мариуполя продолжают держаться и демонстрировать при этом исключительное мужество и героизм.

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