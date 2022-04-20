Завдяки героїчній обороні Маріуполя Збройні Сили України мають час і можливість добре підготуватись на інших напрямках. Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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Герої Маріуполя допомагають ЗСУ досягати успіхів на інших напрямках

Мотузяник розповів, що російські війська наразі не можуть відтягнути сили від Маріуполя, оскільки досі не здатні взяти під контроль усе місто – наші захисники героїчно тримають оборону.

Зараз Маріуполь сильно нервує ворога. Героїчна оборона цього міста дає нам час і можливість добре підготуватись на інших напрямках,

– зазначив спікер Міноборони України.

Посадовець підкреслив, що зокрема завдяки обороні Маріуполя, нашим захисникам вдалось досягти значних результатів на більшості оперативних напрямків, де Росія наступала. На багатьох з них при цьому вдалось здійснити контрнаступальні дії, завдяки чому низку населених пунктів було звільнено від російських окупантів.

До слова, Мотузяник нагадав, що Маріуполь наразі перебуває в оперативному оточенні. Місто зазнало величезних руйнувань. Росія фактично у цілодобовому режимі продовжує здійснювати ракетні та авіаційно-бомбові удари, обстрілює Маріуполь з артилерії. Ситуація залишається вкрай складною. Разом з тим оборонці Маріуполя продовжують триматись і демонструвати при цьому виняткову мужність та героїзм.

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