Мариуполь переживет их всех, – Зеленский об оккупантах, которые стирают город в пыль

Российские оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. Они постоянно бомбардируют город, пытаясь стереть его с лица земли.

Мариуполь подвергается тяжелым ударам российских оккупантов. ВСУ храбро сражаются с врагом, но ракеты врага наносят городу большие повреждения.

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"Мариуполь их переживет"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Мариуполь – трудолюбивый и честный город, у которого будет будущее, в отличие от оккупантов, которые его уничтожают.

Оккупанты разрушают город в пепел. Но он переживет их всех. Ничтожных рабов, не умеющих заботиться о собственной стране, – сказал он.

Смотрите полное видео обращения Владимира Зеленского: