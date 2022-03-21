Мариуполь переживет их всех, – Зеленский об оккупантах, которые стирают город в пыль
21 марта 2022 , 21:15Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. Они постоянно бомбардируют город, пытаясь стереть его с лица земли.
Мариуполь подвергается тяжелым ударам российских оккупантов. ВСУ храбро сражаются с врагом, но ракеты врага наносят городу большие повреждения.
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"Мариуполь их переживет"
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Мариуполь – трудолюбивый и честный город, у которого будет будущее, в отличие от оккупантов, которые его уничтожают.
Оккупанты разрушают город в пепел. Но он переживет их всех. Ничтожных рабов, не умеющих заботиться о собственной стране, – сказал он.
Смотрите полное видео обращения Владимира Зеленского: