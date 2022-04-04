Мариуполь почти наверняка является ключевой целью России, – британская разведка

Российские захватчики продолжают пытаться оккупировать Мариуполь. По данным разведки Великобритании, этот город почти наверняка является ключевой целью российского вторжения.

С первых же дней марта враги блокируют Мариуполь. Они не допускают в город гуманитарную помощь, обстреливают гражданских и бросают бомбы на здания, где прячутся дети и их родители.

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Скорее всего, Мариуполь – цель вторжения в Украину.

В британской разведке сообщили, что в Мариуполе продолжаются упорные бои, ведь российские войска до сих пор пытаются взять город.

Город продолжает подвергаться интенсивным невыборочным ударам, но украинские силы поддерживают устойчивое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах,

– говорится в сообщении.

В Минобороны Британии уверены, что, вероятнее всего, Мариуполь является ключевой целью российского вторжения. Он способен обеспечить сухопутный коридор с территории страны-террориста во временно оккупированный Крым.

Оккупанты пытаются захватить Мариуполь / Данные британского Минобороны

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