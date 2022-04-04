З перших днів березня вороги блокують Маріуполь. Вони не допускають у місто гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних та кидають бомби на будівлі, в яких ховаються діти та їхні батьки.

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Найімовірніше, Маріуполь – мета вторгнення в Україну

У британській розвідці повідомили, що в Маріуполі тривають запеклі бої, адже російські війська досі намагаються взяти місто.

Місто продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів, але українські сили підтримують стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони Британії впевнені, що, найімовірніше, Маріуполь є ключовою метою російського вторгнення. Адже він здатен забезпечити сухопутний коридор з території країни-терористки до тимчасово окупованого Криму.



Окупанти намагаються захопити Маріуполь / Дані британського Міноборони

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