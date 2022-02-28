Мариуполь – под контролем украинских военных: какая ситуация в городе сейчас

Оккупант считал, что его орки "прогуляются" по прифронтовым городам войны на Донбассе, объявив полномасштабную войну Украине. Однако продолжается уже пятый день российских потуг, а Мариуполь – и дальше под желто-голубым флагом!

По состоянию на 13:00 28 февраля Мариуполь находится под контролем украинских военных. Кроме того, город не позволяет дестабилизировать ситуацию и грабить жителей.

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Ситуация в Мариуполе по состоянию на 13:00 28 февраля

Безопасность

Сегодня оккупант снова нанес удары по мирному поселку Сартана, что недалеко от Мариуполя. Вместе с тем, украинские военные в окрестностях города сбили самолет врага, который вчера четыре раза обстреливал Сартану и Левобережный район Мариуполя.

по мирному поселку Сартана, что недалеко от Мариуполя. Вместе с тем, украинские военные в окрестностях города сбили самолет врага, который вчера четыре раза обстреливал Сартану и Левобережный район Мариуполя. Военные, территориальная оборона и правоохранители обещают действовать максимально жестко, как требует военное положение, что касается мародеров и диверсантов – их будут ликвидировать на месте. Поэтому город просит всех жителей ни в коем случае без крайней необходимости не передвигаться по населенному пункту в комендантский час.

Жизнь города

Электроснабжение – без изменений. По улицам Левобережного и Кальмиусского районов по-прежнему отключено 188 ТП. Без электроэнергии пока остаются 41 229 абонентов (на линиях Город-8 и Город-3). Из-за обстрелов у предприятия нет доступа к линиям электропередач.

– без изменений. По улицам Левобережного и Кальмиусского районов по-прежнему отключено 188 ТП. Без электроэнергии пока остаются 41 229 абонентов (на линиях Город-8 и Город-3). Из-за обстрелов у предприятия нет доступа к линиям электропередач. Теплоснабжение . Котельные Восток, 279 кв, 232 кв, Курчатова, Мирный, ПТУ-99 – остаются полностью обесточенными. В связи с остановкой металлургического комбината имени Ильича 54 жилых дома не отапливаются.

. Котельные Восток, 279 кв, 232 кв, Курчатова, Мирный, ПТУ-99 – остаются полностью обесточенными. В связи с остановкой металлургического комбината имени Ильича 54 жилых дома не отапливаются. Водоснабжение – без изменений. Насосные станции работают в штатном режиме, а в Левобережном районе остаются переведенными на резервные линии электроснабжения.

– без изменений. Насосные станции работают в штатном режиме, а в Левобережном районе остаются переведенными на резервные линии электроснабжения. Жилищный фонд. Из-за обстрелов оккупантов разбиты окна нескольких квартир на улице Шевченко, жители не пострадали. Власти просят город не стоять у окон во время проведения боевых действий, а также не закрывать двери в подъезды, ведущие в убежища. В случае, если горожане обнаруживают убежище закрытым, нужно сообщать главам своих ОСМД или в контакт-центр (1555 со стационарного телефона или 050/067 345 1555 с мобильного) – он работает в круглосуточном режиме.

Здравоохранение

По состоянию на 13:00 28 февраля все остается без изменений. Всего пострадали 76 мирных жителей, в том числе 50 мариупольцев. 5 мирных жителей при этом погибли. На лечении находятся 62 человека, Мариупольским больницам очень нужна кровь всех групп – доноров просят прийти на КНП "Станция переливания крови" на улице Троицкая, 48.

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