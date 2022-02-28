Станом на 13:00 28 лютого, Маріуполь перебуває під контролем українських військових. Крім того, місто не дозволяє дестабілізувати ситуацію і грабувати його мешканців.
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Ситуація у Маріуполі станом на 13:00 28 лютого
Безпека
- Сьогодні окупант знову завдав ударів по мирному селищі Сартана, що неподалік Маріуполя. Разом з тим українські військові в околицях міста збили літак ворога, який вчора чотири рази обстрілював Сартану і Лівобережний район Маріуполя.
- Військові, територіальна оборона і правоохоронці обіцяють діяти максимально жорстко, як того вимагає воєнний стан, що стосується мародерів і диверсантів – їх ліквідовуватимуть на місці. Тому місто просить всіх жителів у жодному разі без крайньої потреби не пересуватись населеним пунктом у комендантську годину.
Життя міста
- Електропостачання – без змін. По вулицях Лівобережного і Кальміуського районів, як і раніше, відключено 188 ТП. Без електроенергії поки що залишаються 41 229 абонентів (на лініях Місто-8 і Місто-3). Через обстріли у підприємства немає доступу до ліній електропередач.
- Теплопостачання. Котельні Схід, 279 кв, 232 кв, Курчатова, Мирний, ПТУ-99 – залишаються повністю знеструмленими. У зв'язку із зупинкою металургійного комбінату імені Ілліча 54 житлові будинки не опалюються.
- Водопостачення – без змін. Насосні станції працюють у штатному режимі, а у Лівобережному районі вони залишаються переведеними на резервні лінії електропостачання.
- Житловий фонд. Через обстріли окупантів розбито вікна декількох квартир на вулиці Шевченка, мешканці не постраждали. Влада просить місто не стояти біля вікон під час проведення бойових дій, а також не закривати двері у під'їзди, які ведуть до сховищ. У разі, якщо містяни виявляють сховище закритим, потрібно повідомляти головам своїх ОСББ або у контакт-центр (1555 зі стаціонарного телефону або 050/067 345 1555 з мобільного), – він працює у цілодобовому режимі.
Охорона здоров'я
Станом на 13:00 28 лютого, усе залишається без змін. Всього постраждали 76 мирних жителів, серед них – 50 маріупольців. 5 мирних жителів при цьому загинули. На лікуванні перебувають 62 особи, Маріупольським лікарням дуже потрібна кров усіх груп – донорів просять прийти до КНП "Станція переливання крові", що на вулиці Троїцька, 48.
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