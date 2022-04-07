"Мариуполь, потерпи": мечта маленькой Даши

Маленькая Даша описывает свои впечатления от войны в Мариуполе. Читайте очерк о жизни людей в городе.

Зажмурив глаза и затаив дыхание, пятилетняя Даша крепко держалась за маму. Ей было очень страшно от взрывов, грохота пушек…

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Они с мамой 7-й день находились в бомбоубежище. Было холодно, страшно и очень хотелось есть. Очень пугала мысль о том, что она может остаться без мамы. А после того, как под обломками дома погибли ее лучшие друзья – Богдан и Света и их родители, она поняла, что не только в сказке существуют уродливые чудовища, которые губят людей. Оказывается и на самом деле есть такие нелюди – русские, как те чудовища убивают всех вокруг, разрушают дома и больницы, забирают еду и воду... Даша подумала, что они, должно быть, особенно ненавидят детей, потому что уничтожили детский сад, куда она каждое утро с радостью спешила, разрушили школу, в которой работала ее мама.

А сегодня она очень просила маму, чтобы они хоть на пять минут вышли на улицу и увидели солнышко, вдохнули свежего воздуха. И вот, когда звуки пушек были как будто где-то далеко, они поднялись на поверхность и... от увиденного у нее перехватило дыхание: вокруг были одни руины, на месте новой и красивой детской площадки черная воронка, деревья и кусты все сгорели, солнце закрыла плотная туча копоти…

Даша крепко схватилась за мамину руку и начала плакать... Ей стало очень жаль прекрасный город, где она жила с родителями, и своего дома, который как побитый великан жалобно смотрел глазами выбитых окон…

Но в маленьком сердце девочки отозвалась большая надежда, что ее папа и его военные товарищи, которые отважно защищают Украину, обязательно спасут родной город. Девочка перестала плакать, а мама сказала: "Наше войско самое смелое и самое сильное. Победа вскоре будет и в Мариуполе".

Даша подумала, что они с мамой тоже очень сильные, потому что выживают в таком ужасе, и вместе с другими мариупольцами дождутся победы. А те страшные русские куда-то исчезнут навсегда и больше никогда не смогут забирать у нее друзей. Она громко воскликнула: "Я ненавижу русских захватчиков, папочка их выгонит! Мариуполь, потерпи, родненький, еще немножечко!!! Победа уже скоро!"