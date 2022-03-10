Мариуполь проблема номер один, – Арестович

В Мариуполе самая сложная ситуация, однако военно-политическое руководство государства приоритетно решает эту проблему.

Об этом рассказал Алексей Арестович 10 марта. Отметив, что через два дня им удалось достичь определенного успеха.

Внимание В Мариуполе коммунальщики хоронят погибших в братской могиле: видео преступлений России

Все военно-политическое руководство Украины сейчас решает проблему Мариуполя как проблему номер один,

– отметил Арестович.

По его данным, за эти два дня из других частично заблокированных или заблокированных городов эвакуировали более сорока тысяч человек.

Арестович попросил держаться жителям Мариуполя.

"Нужно удержаться, растягивая время и создавать новые шансы на разблокировку", пояснил Арестович.

Враг целеустремленно и безжалостно обстреливает и бомбит жилые дома Мариуполя. Атакует больницы, гуманитарные грузы.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Зеленский показал кадры обстрела детской больницы в Мариуполе: смотрите видео