Мариуполь проблема номер один, – Арестович
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
В Мариуполе самая сложная ситуация, однако военно-политическое руководство государства приоритетно решает эту проблему.
Об этом рассказал Алексей Арестович 10 марта. Отметив, что через два дня им удалось достичь определенного успеха.
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Все военно-политическое руководство Украины сейчас решает проблему Мариуполя как проблему номер один,
– отметил Арестович.
По его данным, за эти два дня из других частично заблокированных или заблокированных городов эвакуировали более сорока тысяч человек.
Арестович попросил держаться жителям Мариуполя.
"Нужно удержаться, растягивая время и создавать новые шансы на разблокировку", пояснил Арестович.
Враг целеустремленно и безжалостно обстреливает и бомбит жилые дома Мариуполя. Атакует больницы, гуманитарные грузы.
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