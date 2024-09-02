Фактически возле "Азовстали": что известно о диверсии на железной дороге в Мариуполе

Партизаны из Мариупольского сопротивления устроили диверсию на железной дороге в оккупированном Мариуполе. Из-за этого важный логистический маршрут россиян выведен из строя.

На фоне активных боев в Донецкой области остановка движения поездов для россиян станет неприятным "сюрпризом". Подробнее о диверсии на железной дороге 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.

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Движение россиян по железной дороге приостановится

В первый день осени группа "Ї" Мариупольского Сопротивления организовала поджог трансформатора железнодорожного пути в оккупированном Мариуполе. По данным партизан, движение по железной дороге ограничено. Логистическое сообщение через Мариупольский порт якобы выведено из строя.

Это участок перегона напротив завода "Азовсталь", так называемый правый берег Мариуполя. Эта трансформаторная будка отвечала прежде всего за перевод рельсов. На сегодня без нее невозможно направить вагоны в Мариупольский порт,

– пояснил Петр Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, пострадать могут и гражданские перевозки. Однако результаты того стоят, ведь речь идет о единственном пути, который ведет к Мариупольскому порту через побережье Азовского моря.

"В порт и из порта в ближайшее время ничего не приедет. По данным предварительным оценкам, до двух недель займет замена этой трансформаторной будки. Если россияне зашевелятся, то могут сделать это быстрее. Но сейчас, когда идут бои вокруг Угледара, обрезать точное сообщение с портом, в котором были вагоны с товарами военного назначения, усложнит движение железной дороги в пределах городской линии", – отметил Андрющенко.

На территории железнодорожного вокзала Мариуполя есть локомотивное депо, а в зоне, через которую идет железная дорога есть определенные ремонтные базы.

"Россиянам такая неожиданность однозначно не понравится. Мы очень довольны результатом, он прекрасный", – добавил Андрющенко.