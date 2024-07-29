Продолжают кормить обещаниями: кого Россия завозит в Мариуполь и как живут местные

Жизнь в оккупированном Мариуполе становится все более невыносимой. В город завозят русские национальные меньшинства, социальные программы не действуют, а жилье у украинцев отбирают.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, добавив, что количество привезенных народностей достигло 80 тысяч человек. К тому же они переезжают не сами, а со своими семьями.

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Как живут украинцы в Мариуполе

Для людей, которых Россия привезла в город, действуют специальные программы кредитования. Им позволяют выгодно купить жилье в ипотеку. Для коренных украинцев такой возможности нет.

Россияне уничтожили почти все состояние, все имущество украинцев, поэтому люди даже не могут приобрести товары первой необходимости, не говоря уже о жилье.

Людей продолжают кормить обещаниями и говорят, что якобы что-то выдадут. На самом деле они раздали квартиры исключительно тем, кто добровольно получил российские паспорта, и это было еще в 2022-м – в начале 2023 года. Когда сняли пропагандистские сюжеты, то акция закончилась,

– рассказал Дмитрий Забавин.

Более того, россияне снесли дома в самом центре города, чтобы построить там коммерческие проекты. Мариупольцам предложили жилье в построенных на окраинах бараках. Еще до того, как люди там поселились, стены начали трескаться, канализация заливала дома.

Чем занимаются нацменьшинства в Мариуполе

Сейчас россияне ставят перед собой две задачи. Первое – создать коммерческие проекты, а второе – продать это завезенным россиянам для того, чтобы привязать их к территории.

Работой для всех нацменьшинств является строительство таких проектов коммерческого значения. Кроме этого, оккупанты меняют состав так называемой "администрации", школ, больниц. На эти места также приглашают привезенных россиян.

Так пытаются привязать людей к территориям. Ведь главная цель врага – в корне изменить этнический состав, то есть совершить геноцид украинского народа,

– подчеркнул Забавин.

У местных незаконно забирают жилье

Коренных мариупольцев в городе осталось менее 100 тысяч. Часть людей сейчас пытается вернуться, потому что узнали, что у них хотят забрать жилье. Оккупанты вывешивают сообщения на дверях квартир или домов, где указано, что через некоторое время будет конфискация, если владельцы не появятся.

Некоторые мариупольцы, жилье которых чудом уцелело, боятся его потерять, поэтому пытаются приехать. Но в большинстве случаев их не пропускают, чтобы "черные риелторы" все-таки смогли продать их дома россиянам,

– отметил депутат Мариупольского городского совета.

Но также враг заинтересован в том, чтобы часть мариупольцев оставалась в городе. Это нужно для создания картинки, которую будут показывать на пропагандистском телевидении.