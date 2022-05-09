Мариуполь – сердце Украины и если оно остановится, наступит страшная тьма, – жена "Редиса"

24 канал публикует эксклюзивные обращения жен защитников "Азовстали", чтобы содействовать их эвакуации и спасти из ада Мариуполя. Дальше – прямая речь Екатерины Прокопенко, жены командира бойцов Дениса Прокопенко "Редиса".

Хочу, чтобы мир услышал, чтобы мир почувствовал ужас, который чувствуют наши бойцы каждый день, находясь под постоянными авиаударами, артиллерией, прицелами снайперов.

Пока весь мир имеет возможность вкусно есть, спать на мягкой кровати, ходить в кофейни и кино, наши мужчины на крохотном клочке земли защищают этот последний форпост Мариуполя, последнюю надежду, не имея лекарств и воды, каждый день теряя своих собратьев в сверхужасных условиях.

Мариуполь – сердце Украины и если оно остановится – Украину поглотит страшный мрак.

Наши герои не заслуживают быть уничтоженными из-за нечестных неравных боев в Мариуполе, сомнительных решений руководства, позорных действий врага.

Москва хочет уничтожить этот последний клочок души.

Но если наша власть и власть других стран не найдут рычагов давления и влияния на Россию, чтобы эвакуировать всех до единого на Азовстали, – не знаю, зачем вообще тогда существует дипломатия и понятие человеческих ценностей. Зачем вообще эти международные организации нужны из жизни и мира, если они допускают такие трагедии?

Сделайте все, чтоб спасти наших титанов Мариуполя! Миру нужны живые герои. Они нужны Украине. Давайте сделаем все, чтоб они жили.

Призывайте мир давить на россию, нашим героям нужна срочная эвакуация!

Екатерина Прокопенко, жена Дениса Прокопенко с позывным "Редис" – командира полка защитников Мариуполя.



Екатерина и Денис Прокопенко / Фото предоставлено редакции