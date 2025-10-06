Российский певец и "рупор" Кремля Юрий Дронов якобы должен был прибыть в оккупированный Мариуполь с трехдневным концертом. Движение сопротивления решило интересно отреагировать на возможность такого визита.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на самом деле пропагандиста со сценическим псевдонимом Shaman не должно было быть в Мариуполе. Украинцы, которые остались в оккупации, решили разместить объявление о таком концерте, чтобы потроллить россиян.

Что придумало движение сопротивления?

В Донецкой области уже появлялась информация о том, что бывший главарь так называемой "днр" Денис Пушилин якобы приедет на фестиваль и будет раздавать воду. Мариупольцы решили подхватить эти сообщения и написали о приезде Shaman.

Цель была просто позлить россиян. Они "купились" и даже обнародовали информацию в своих телеграмм-каналах,

– отметил Петр Андрющенко.

Такая идея имела смысл, ведь многие люди, которые и так злились на россиян, теперь только утвердились в правильности своего выбора. Нельзя доказать, что Shaman не хотел организовать бесплатную раздачу питьевой воды людям, которые уже в это поверили. Они все одну будут искать теории заговоров.

"Только за сентябрь и начало октября такую ситуацию “прокрутили” в Донецке с Пушилиным и аквафестом и в Мариуполе с Shaman и концертом", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Вероятно, другие крупные оккупированные города также подхватят похожую тактику. Ведь влияние на настроения оккупантов и людей, которые их поддерживают, существенно сказывается на ходе войны, приводит к бунтам и нарастанию неопределенности.

Что происходит в оккупированном Мариуполе?