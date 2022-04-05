Мариуполь стал витриной восстановления Донбасса, – Бойченко о причине разрушения города

Согласно последним данным, 90% инфраструктуры Мариуполя повреждены. 60% объектов пострадали в результате обстрелов артиллерии, авиации или систем залпового огня. Причем, 40% уже невозможно восстановить.

Об этом в новом интервью рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Во время разговора он обратил внимание, что, по его мнению, россияне разрушили город из-за зависти.

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Несмотря на войну на Донбассе, длившуюся 8 лет, Мариуполь стремительно развивался и перестраивался. Бойченко считает, что это могло повлиять на намерение оккупантов превратить населенный пункт в пепел.

Мариуполь разрушили потому, что он стал очень хорошим и стал витриной восстановления украинского Донбасса,

– отметил он.

Мэр добавил, что за последние восемь лет в оккупированном Донецке ничего не менялось, в то время как Мариуполь быстро менялся и развивался как европейский город с демократическими принципами.

Даже президент Украины говорил, что это "мариупольский эффект", который нужно распространять по всему государству,

– подчеркнул Бойченко.

Впрочем, по его мнению, россияне начали завидовать расцвету Мариуполя.

К сожалению, такая зависть сыграла главную роль в разрушении нашего города.

– подытожил мэр Мариуполя.

Обратите внимание, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что главная цель Мариуполя – не коридор. А уничтожение всех, кто не покорился с 2014 года и называют себя украинцами. Он подчеркнул, что это просто геноцид нашего народа.

Интересно – утренняя сводка Генштаба за 5 апреля: