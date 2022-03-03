Мариуполь стойко держится, – Генштаб ВСУ

В Генштабе заявили, что Мариуполь стойко держится и сопротивляется российским оккупантам. Поэтому враг не может продвигаться дальше.

Административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы. Он не может продвинуться дальше по территории Украины.

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Отметим, что рашисты создают в Мариуполе настоящую гуманитарную катастрофу. Они препятствуют восстановлению электроэнергии, воды и тепла.

Армия оккупантов повредила железнодорожное сообщение, разрушила мосты и разбила поезда. Противник делает все для того, чтобы горожане не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей.

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