Мариуполь – уже не ключевая точка для россиян, потому они уничтожают все вокруг, – советник мэра

Британская разведка думает, что Мариуполь может быть ключевой целью российского вторжения, чтобы создать сухопутный коридор в Крым.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что это якобы так, если не знать карту дорог в районе Мариуполя.

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Он пояснил, что после оккупации Сартаны и Никольского со стороны Крыма, а также взятия под контроль участка от Широкино до Мариуполя – у оккупантов уже есть проездной суходольный коридор в Крым.

Обход города увеличивает путь максимум на 10 километров, то есть уже Мариуполь не является ключевой точкой инфраструктуры для оккупантов. Ничего, кроме еще не уничтоженного порта не имеет интереса для россиян,

– отметил Петр Андрющенко.

"Именно поэтому, без сожаления они продолжают уничтожать все вокруг. Не секрет, что в отличие от Бучи они уверены, что пришли сюда надолго. И при том уничтожают все дотла", – добавил Андрющенко.

По его словам, главная цель по Мариуполю – не коридор. А уничтожение всего и всех, кто не покорились с 2014 года и относят себя к Украине. "Это просто геноцид, который к коридорам имеет второстепенное значение", – подытожил Андрющенко.

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