Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що це наче так, якщо не знати карту доріг в районі Маріуполя.

До теми Маріуполь майже напевно є ключовою метою Росії, – британська розвідка

Він пояснив, що після окупації Сартани та Нікольского з боку Криму, а також взяття під контроль ділянки від Широкине до Маріуполя – в окупантів вже є проїзний суходільний коридор до Криму.

Оминання міста збільшує шлях максимум на 10 кілометрів, тобто вже Маріуполь не є ключовою точкою інфраструктури для окупантів. Нічого, окрім ще не знищеного порту не має інтересу росіян,

– зазначив Петро Андрющенко.

"Саме тому, без жалю вони продовжують знищувати все навкруги. Не секрет, що на відміну від Бучі вони впевнені, що прийшли сюди надовго. І при тому нищать все вщент", – додав Андрющенко.

За його словами, головна ціль щодо Маріуполя – не коридор. А знищення всього і всіх, які не скорились з 2014 року та відносять себе до України. "Це – просто геноцид, який до коридорів має другорядне значення", – підсумував Андрющенко.

Варто подивитися: Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня, – розвідка США