Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из Запорожья уже отправилась колонна автобусов в Мариуполь, которая должна забрать оттуда людей.

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Также в Мариуполь отправили гуманитарную колонну, в том числе там есть вода, еда и медикаменты.

Из Запорожья отправились автобусы для эвакуации людей из Мариуполя: видео

Ранее сообщалось, что оккупанты начали обстреливать "зеленый коридор", по которому должны были вывезти жителей Мариуполя. Около 10:30 рашисты начали прицельно бомбить дороги.

Добавим, что у Зеленского рассказали, сколько людей за 9 марта удалось эвакуировать из районов, где ведутся боевые действия. Их количество достигает около 48 тысяч.

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