Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що із Запоріжжя вже вирішила колона автобусів до Маріуполя, яка має забрати звідти людей.

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Також до Маріуполя відправили гуманітарну колона , зокрема там є вода, їжа та медикаменти.

Із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації людей з Маріуполя: відео



Раніше повідомлялося, що окупанти почали обстрілювати "зелений коридор", яким мали вивезти мешканці Маріуполя. Близько 10:30 рашисти почали прицільно бомбардувати дороги.

Додамо, що у Зеленського розповіли, скільки людей упродовж 9 березня вдалося евакуювати з районів, де ведуться бойові дії. Їхня кількість сягає близько 48 тисяч.

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