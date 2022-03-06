В Мариуполь выехали первые автобусы, чтобы эвакуировать людей

Для эвакуации мирного населения в Мариуполе отправились первые автобусы. Это стало возможным благодаря установлению режима тишины 6 марта.

В телеграм-канале заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко появилось видео с колонной автобусов, отправляющихся, чтобы забрать мирных жителей из Мариуполя.

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Первые автобусы отправились, чтобы эвакуировать население Мариуполя

Это стало возможным благодаря установлению режима тишины 6 марта с 10:00 до 21:00.

На видео видно, как колонна из более чем десяти автобусов отправилась в Мариуполь, чтобы вывезти из-под обстрелов мирное население города.

Смотрите видео, как в Мариуполь едет колонна автобусов для эвакуации:

Известно, что гуманитарный "зеленый коридор" будет проходить по такому маршруту:

Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи– Орехов – Запорожье.

Мирное население будет эвакуировано из трех мест муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация (проспект Металлургов, 193).

Тех, кто будет на собственном транспорте выбираться из города, призывают содействовать эвакуации – брать с собой людей, а также максимально заполнять транспортные средства.

Обратите внимание! Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено. Дополнительно уведомлять жителей Мариуполя будут полицейские.

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