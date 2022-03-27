Мариуполь взял на себя удар, чтобы другие города организовали и держали оборону, – Маляр

В 2014 году Мариуполь встал на пути расползания инфекции "русского мира". Сегодня за это Россия жестоко мстит.

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр отметила, что враг намеренно убивает несокрушимых мариупольцев, целится в жилые кварталы, промышленные объекты и жизненную инфраструктуру.

К теме Больше всего сейчас страдают именно те регионы, которые наиболее дружественно относились к России, – Маляр

Мариуполь стал городом-мучеником

Встретив героическое сопротивление украинских сил обороны, не сумев захватить город во время наземной операции, РФ варварски стирает город с лица земли, подвергая его авиаударам, кромсая системами залпового огня и крылатыми ракетами с территории России,

– написала Маляр.

Она заявила, что Мариуполь стал городом-мучеником от действий российских военных преступников, но украинские защитники и защитницы там мужественно сдерживают продвижение российских захватчиков.

Город принял на себя удар, дав возможность другим малым и крупным городам Украины организовать и держать оборону. Героическая страница под названием "Мариупольский плацдарм" сегодня уже вписывается в мировую военную историю,

– добавила Маляр.

В Мариуполе убитых россиянами людей вынужденно хоронят в братских могилах, некоторых – прямо во дворах. Из-за постоянных обстрелов возможности похоронить погибших на кладбище просто нет.

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