Мариуполь взял на себя удар, чтобы другие города организовали и держали оборону, – Маляр
Источник:Ганна Маляр
В 2014 году Мариуполь встал на пути расползания инфекции "русского мира". Сегодня за это Россия жестоко мстит.
Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр отметила, что враг намеренно убивает несокрушимых мариупольцев, целится в жилые кварталы, промышленные объекты и жизненную инфраструктуру.
К теме Больше всего сейчас страдают именно те регионы, которые наиболее дружественно относились к России, – Маляр
Мариуполь стал городом-мучеником
Встретив героическое сопротивление украинских сил обороны, не сумев захватить город во время наземной операции, РФ варварски стирает город с лица земли, подвергая его авиаударам, кромсая системами залпового огня и крылатыми ракетами с территории России,
– написала Маляр.
Она заявила, что Мариуполь стал городом-мучеником от действий российских военных преступников, но украинские защитники и защитницы там мужественно сдерживают продвижение российских захватчиков.
Город принял на себя удар, дав возможность другим малым и крупным городам Украины организовать и держать оборону. Героическая страница под названием "Мариупольский плацдарм" сегодня уже вписывается в мировую военную историю,
– добавила Маляр.
В Мариуполе убитых россиянами людей вынужденно хоронят в братских могилах, некоторых – прямо во дворах. Из-за постоянных обстрелов возможности похоронить погибших на кладбище просто нет.
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