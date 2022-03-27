Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог навмисно вбиває незламних маріупольців, цілить у житлові квартали, промислові об’єкти та життєву інфраструктуру.

До теми Найбільше зараз страждають саме ті регіони, які більш дружно ставились до Росії, – Маляр

Маріуполь став містом-мучеником

Зустрівши героїчний опір українських сил оборони, не змігши захопити місто під час наземної операції, РФ варварськи стирає місто з лиця землі, піддаючи його авіаударам, шматуючи системами залпового вогню і крилатими ракетами з території Росії,

– написала Маляр.

Вона заявила, що Маріуполь став містом-мучеником від дій російських військових злочинців, але українські захисники і захисниці там мужньо стримують просування російських загарбників.

Місто взяло на себе удар, давши можливість іншим малим і великим містам України організувати і тримати оборону. Героїчна сторінка під назвою "Маріупольський плацдарм" сьогодні вже вписується у світову воєнну історію,

– додала Маляр.

У Маріуполі вбитих росіянами людей вимушено ховають у братських могилах, деяких – просто у дворах. Через постійні обстріли можливості поховати загиблих на цвинтарі просто немає.

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