Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что основная проблема россиян – это связь. После такого яркого прилета она фактически исчезла.

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Какие последствия атаки

Если нет связи, то тогда отсутствует нормальная координация. А этот район является резервом, своеобразным тылом для наступательных действий россиян в районе Волновахи и даже выше – в сторону Угледара. Курахово. Основная часть связи зависит от электроснабжения.

Было попадание в одну из узловых станций, которая обеспечивает связь для большой территории – от Мариуполя до Волновахи. Поэтому сейчас у россиян есть проблемы со стандартной связью, но понятно, что у них остаются спутниковые телефоны, рации,

– рассказал Петр Андрющенко.

Была обесточена подстанция Заря 330кВт. Она питает значительную часть региона: север Мариупольского района, часть Волновахского и все оккупационные базы. Электричество до сих пор не отремонтировали, потому что для этого не хватает бригад.

Также стоит понимать, что связь связана с системой ПВО. Российская противовоздушная оборона срабатывала на следующее утро после прилета. Возможно, были поражения Шахтинского завода, что в Ростовской области. Поэтому "хлопок" хорошо чувствуют россияне и он имеет для них серьезные последствия.

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