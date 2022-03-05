В Мариуполе с 11:00 начнется эвакуация "зеленым коридором": выезжать можно и на собственном авто

В Мариуполе с 9 до 16 часов 5 марта 2022 года будет действовать режим тишины. Уже с 11 часов дня начнется эвакуация местных жителей "зеленым коридором".

В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения

Это уже официальная информация. Ее подтвердили в городском совете Мариуполя.

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В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбрали маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Отмечают, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено!

Сегодня, 5 марта, с 9.00 до 16.00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения,

– сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Эвакуация населения будет с 3 локаций муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);

Драматический театр (Театральная площадь, 1);

Кальмиусская районная администрация (проспект Металлургов, 193).

Также по установленному маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 9:00 до 16:00) можно будет выехать из города на личном транспорте.

"Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", – попросили в ОВА.

Коридор Волноваха – Мариуполь с 9 утра

Источник: 24 канал

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также сообщила, что получила официальное сообщение от международного комитета Красного Креста. Удалось достичь договоренностей по созданию гуманитарного коридора с 9 утра по двум направлениям: Волноваха – Мариуполь.

Также согласовали маршруты, как будет происходить движение колонны и гуманитарных грузов по этому каналу. А также получили подтверждение с российской стороны. Планируют вывезти около 215 тысяч человек в целом. Они будут проходить по двум каналам:

Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи– Орехов – Запорожье.

Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

Этапов эвакуации будет несколько

Красный Крест обеспечивает гарантии режима прекращения огня. Он будет во главе колонны.

Всего этапов эвакуации в течение нескольких дней будет несколько, чтобы каждый желающий мог уехать. О них сообщат позже.

"В условиях, когда наш родной город постоянно находится под безжалостным огнем со стороны оккупантов, нет другого решения, как дать возможность жителям, то есть нам с вами, безопасно уехать из Мариуполя", – отметил городской голова Вадим Бойченко.

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