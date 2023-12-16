Синхронно с "хлопком": в Мариуполе партизаны взорвали авто военного офицера из России

Украинское движение сопротивления продолжает работать на временно оккупированных территориях Украины. В Мариуполе партизаны взорвали автомобиль российского оккупанта.

В результате этого "трехсотым" стал военный офицер страны-агрессора. В настоящее время он находится в медицинском заведении в Мариуполе.

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В Мариуполе взорвали автомобиль с российским военным

В телеграм-канале "Мариуполь.Сопротивление" рассказали, что представители партизанского движения взорвали автомобиль российского военного офицера кавказских подразделений. Это произошло на улице Нестерова в Приморском районе оккупированного города.

Офицер – в больнице в Мариуполе. Сделали (взорвали автомобиль оккупанта – 24 Канал) синхронно с "хлопком", что позволило скрыть его от внимания полицейских и ФСБ до госпитализации,

– указано в письме.

Партизаны также отметили, что держат кулаки, чтобы "захватчик пошел петь вместе с Кобзоном". В качестве доказательства своих действий в движении сопротивления привели фотографии с вариантом "было" и "стало".

Партизаны взорвали авто россиянина в Мариуполе / Фото с телеграм-канала "Мариуполь.Сопротивление"

Отдельно партизаны передали поздравление всем владельцам авто с пропагандистским знаком "Z" на транспортных средствах. В движении сопротивления отметили, что машины этих оккупантов могут взорвать следующими.



Партизаны предупредили владельцев автомобилей со знаком "Z" о негативных последствиях / Фото из телеграм-канала "Мариуполь. Сопротивление"

Настало время возмездия

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 24 Каналу рассказал, что это одна из первых таких "акций" за последнее время. Он отметил, что, несмотря на репрессивные меры, Мариуполь – очень недружественный для оккупантов город. Мол, когда приковано все внимание к "хлопку", можно немного похулиганить.

Это один из офицеров достаточно высокого ранга – среднего звена, по крайней мере. Он поселился с одной мариупольской женщиной. Выгнали мужчину, забрали эту машину. Выгнал этот офицер,

– сказал Андрющенко.

А теперь к оккупанту пришло возмездие от мариупольского сопротивления. По словам советника городского головы Мариуполя, сначала в машине сработала сигнализация. Захватчик вышел к автомобилю. Вдруг сработало еще кое-что.

Андрющенко отметил, что было немало видео по поводу "хлопка" в Мариуполе. На одном из них заметна одиночная карета скорой. Это именно та скорая, которая везла в госпиталь оккупанта, которого подорвали.

"Все у Мариуполя завязано на деоккупации. Сколько бы это ни заняло время, город борется", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

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