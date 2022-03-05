В Мариуполе 5 марта организуют "зеленый коридор"
В Мариуполе 5 марта организуют "зеленый коридор". Сейчас определяют время его открытия и начала режима тишины для города.
Тогда начнется восстановление критической инфраструктуры города. Речь идет о свете, воде и мобильной связи.
Заметьте Нас просто уничтожают "градами", – мэр Мариуполя о ситуации в городе
Вадим Бойченко – мэр города заявил, что будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости.
Именно сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя,
– говорится в сообщении.
Оккупанты уже сообщили, что режим тишины стартует с 09:00. В то же время Украина пока не озвучивала информацию об этом времени.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!