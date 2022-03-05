В Мариуполе 5 марта организуют "зеленый коридор". Сейчас определяют время его открытия и начала режима тишины для города.

Тогда начнется восстановление критической инфраструктуры города. Речь идет о свете, воде и мобильной связи.

Заметьте Нас просто уничтожают "градами", – мэр Мариуполя о ситуации в городе

Вадим Бойченко – мэр города заявил, что будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости.

Именно сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя,

– говорится в сообщении.

Оккупанты уже сообщили, что режим тишины стартует с 09:00. В то же время Украина пока не озвучивала информацию об этом времени.

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