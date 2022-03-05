Тоді розпочнеться відновлення критичної інфраструктури міста. Мовиться про світло, воду та мобільний зв'язок.

Зауважте Нас просто знищують "градами", – мер Маріуполя про ситуацію у місті

Вадим Бойченко – мер міста – заявив, що тоді ж буде можливість забезпечити Маріуполь продуктами та медикаментами першої необхідності.

Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного «зеленого» коридору та початку режиму тиші для Маріуполя,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти вже повідомили, що режим тиші стартує з 09:00. Водночас Україна наразі не озвучувала інформацію про цей час.

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