В Мариуполе был ранен организатор убийства Немцова: он штурмовал пустой дом

Похоже, что мифическая доблесть "кадыровцев" в реальности становится анекдотом. Соратник Кадырова сумел получить тяжелые ранения, штурмуя пустой сгоревший дом.

Чеченские боевики Рамзана Кадырова сняли очередное видео для своих тиктоков. Они организовали штурм дома в Мариуполе, хотя зачем захватывать пустое обгоревшее здание с огнем и боевыми машинами – понятно только оккупантам.

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Ранение при съемках видео

Впрочем, даже нормально снять видео "кадыровцы" не смогли. Непонятно как тяжелые ранения получил полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

Как с юмором прокомментировали в "Азове", оккупант "принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки".

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