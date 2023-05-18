Фура на скорости влетела в руины: в Мариуполе произошло загадочное ДТП

У россиян если не поезда сходят с путей, то грузовики съезжают с дороги. Один из них влетел в развалины в Мариуполе. Очевидцы сняли транспортное средство на видео и выложили в сеть.

Об инциденте рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. На его телеграм-канале также появилось то же видео с транспортным средством, которое слетело буквально в руины многоэтажки.

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Жуткое зрелище

Как отметил Андрющенко, грузовик взмыл с дороги на улице Архипа Куинджи. Советник городского головы отметил, что неизвестно, что стало причиной дорожного инцидента.

Одно можно сказать с уверенностью, транспортное средство буквально влетело в руины. На видео видно, что кабина грузовика помята. Что касается содержания фуры, то предварительно ее загрузили "чем-то военным".

Грузовик взлетел буквально в руины: смотрите видео

Кроме уничтоженного грузовика на видео виден сам 5-этажный дом. Автор ролика отводит камеру еще в сторону, что позволяет увидеть другие постройки на этой улице. И ни одна из них не уцелела в результате российской бомбардировки и ракетных атак.

Вернемся к железной дороге. Так, вблизи Бахчисарая прогремел мощный взрыв. Российские захватчики начали жаловаться на "диверсию" на железной дороге.

С колеи сошли вагоны

Пропагандисты жалуются на подрыв железнодорожного полотна. Произошло это около 07:45 в селе Чистенькое, что вблизи Бахчисарая. В результате так называемой "диверсии" с колеи будто сошли восемь вагонов с зерном, пять из которых перевернулись.

Информацию о сходе вагонов подтвердил так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, временно поезда не курсируют на перегоне Симферополь – Севастополь. Итак, пассажиры добираются с помощью автобусов.

Заметим, что россияне не называют причину остановки работы железной дороги. Интересно, что в Крымской железной дороге хоть что-то заявили. Там отметили, что на путях произошла авария. Кроме того, обвиняют во всем "посторонних, вмешавшихся в работу железнодорожного транспорта".