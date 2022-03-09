В Мариуполе людей хоронят в братских могилах: всего за день почти 50 жертв

По данным Мариупольского горсовета, с начала войны России против Украины погибли 1170 человек. Из-за большого количества погибших местные жители хоронят их в братских могилах.

Действия оккупантов против мирного населения Мариуполя в горсовете называют настоящим геноцидом. Люди остаются без воды, газа, света и теплоснабжения.

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Чтобы попить воды, людям приходится растапливать снег, а чтобы согреться – жечь дрова.

Только за 9 марта в Мариуполе в братской могиле похоронили 47 человек. Это еще раз доказывает, что Путин и его генералы начали акт геноцида против нашего государства.

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