В Мариуполе новая волна мародерства со стороны российских военных: вывозят чужое имущество

Российские оккупанты, держащие в блокаде Мариуполь, начали новую волну мародерства. Военные из России вывозят имущество украинцев.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о ротации российских военных на наемников из ОРДЛО. Он отметил, что Россия, вероятно, планирует усилить позиции по наступлению.

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Оккупанты воруют бытовую технику

Как отметил Андрющенко, ротация оккупантов привела к новой волне мародерства. По словам советника Вадима Бойченко, оккупанты проникают в уцелевшие квартиры.

Российские военные воруют имущество украинцев и вывозят его в Россию. Главная цель россиян – бытовая техника.

С этим возникла новая волна мародерства со стороны русских военных. Они массово раскрывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество – преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян – воровство и подлость,

– написал советник мэра Мариуполя.

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