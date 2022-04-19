В Мариуполе новая волна мародерства со стороны российских военных: вывозят чужое имущество
Источник:телеграм Петра Андрющенко
Российские оккупанты, держащие в блокаде Мариуполь, начали новую волну мародерства. Военные из России вывозят имущество украинцев.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о ротации российских военных на наемников из ОРДЛО. Он отметил, что Россия, вероятно, планирует усилить позиции по наступлению.
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Оккупанты воруют бытовую технику
Как отметил Андрющенко, ротация оккупантов привела к новой волне мародерства. По словам советника Вадима Бойченко, оккупанты проникают в уцелевшие квартиры.
Российские военные воруют имущество украинцев и вывозят его в Россию. Главная цель россиян – бытовая техника.
С этим возникла новая волна мародерства со стороны русских военных. Они массово раскрывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество – преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян – воровство и подлость,
– написал советник мэра Мариуполя.
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