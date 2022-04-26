В Мариуполе оккупанты дают людям еду только за работу

Российские пропагандисты говорят, что снабжают население Мариуполя продуктами и водой. На самом же деле гуманитарная ситуация в городе остается сложной.

Людей принуждают к работе

Еды местным жителям катастрофически не хватает. Оккупанты же начали выдавать мужчинам продукты только после того, как они проделают определенную работу.

Важно Рассматривается любая возможность эвакуации мариупольцев из "Азовстали", – Бойченко.

Мужчины вынуждены участвовать в разборе завалов, обустройстве братских могил, чтобы не умереть от голода. Без преувеличений,

– рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также в городе недоступна медицинская помощь. Россияне анонсировали открытие первой "больницы". Однако обустроят ее в стоматологическом центре "Аполлония" в Левобережном районе. Это, как отметил Андрющенко, многое говорит о настоящей подготовке россиян и их "заботе" о мирном населении.

К теме смотрите видео пожара на "Азовстали":