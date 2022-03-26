В Мариуполе оккупанты начали зачистку территории: ищут "нацистов"

В западной части Мариуполя, которая находится под контролем оккупантов, начали зачистку. Среди местных жителей ищут так называемых "нацистов".

Жители Мариуполя 26 марта сообщают о "чистке" населения. Оккупанты врываются в уцелевшие дома, проводят обыски и задают провокационные вопросы.

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Если никто не открывает дверь в дом, орки выламывают их. Они спрашивают о "нацистах", ВСУ, об отношении к Украине. Таким образом проводят "перепись населения".

Проводят обыски. Спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину, где живут их родители и все такое,

– говорят мариупольцы.

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