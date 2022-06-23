В Мариуполе оккупанты сносят дома людей: на выселение дают сутки

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты сообщают местным жителям о том, что их дома собираются сносить. Люди должны вывезти вещи за сутки, что фактически невозможно.

В Мариуполе Донецкой области российские захватчики ставят местных жителей перед фактом того, что их дома будут демонтировать. На то, чтобы собрать и вывезти личные вещи, дают сутки. Об этом факте рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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На то, чтобы оставшиеся в Мариуполе местные могли забрать свои вещи из разбитых квартир, оккупанты дают одни сутки. Конечно, россияне не учитывают того, что вещи украинцев некуда и нечем вывозить.

Оккупанты ради картинки продолжают уничтожать имущество мариупольцев, забирая у них последнее. Нелюди. Просто изверги, – написал Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

На фото, опубликованном Андрющенко видно, что российские оккупанты планируют сносить дома 27 июня. До этого времени местные жители должны вывезти свои личные вещи. Россияне ставят перед фактом демонтажа жителей нескольких домов, фактически выгоняя их на улицу.

Оккупанты заявляют о выселении мариупольцев и демонтаже домов / Фото Петр Андрющенко

Модульные дома под дулами автоматов

Сообщается, что российские боевики начали строить "модульные домики" для мариупольцев, потерявших свой дом. При этом "домики" расположены прямо рядом с линией оккупационной обороны. Безопасности для жителей, которые будут жить там, не было и не будет. Таким образом оккупанты снова пытаются прикрыться гражданским населением, опасаясь украинской атаки.

Действительно, оккупационные власти планируют строительство многоквартирных домов по технологии, схожей со строительством торговых центров типа "Метро". Собственно – временная металлическая будка вроде большой бытовки,

– рассказал Андрющенко.

Оккупантов в Мариуполе стало меньше

Российские захватчики в Мариуполе сменили тактику контроля передвижения. Большинство сил они перебросили из города на другие направления. Соответствующую информацию сообщил Петр Андрющенко. Об этом он написал вечером 22 июня.

Российские войска во временно оккупированном Мариуполе сменили тактику контроля передвижения. В частности, они:

демонтировали стационарные блокпосты;

зато оставили только контрольные пункты в районе мостов;

также враги чаще используют контроль мобильными группами, внезапно появляющимися в разных районах города.

Петр Андрющенко объяснил, что враг меняет тактику из-за вывода большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта.

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