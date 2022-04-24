В Мариуполе оккупанты убили корректировщика обстрела города в январе 2015-го Валерия Кирсанова

От вражеских снарядов никто не застрахован. Это ярко доказывает смерть Валерия Кирсанова, корректировавшего обстрелы по Мариуполю. Теперь же он погиб от рук оккупантов.

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские снаряды обезвредили Валерия Кирсанова. Он еще в 2015 году корректировал вражеские обстрелы города.

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От тюрьмы его спас "закон Савченко"

Так, 24 января 2015 Валерий Кирсанов помог навести российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Тогдашний заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что Кирсанов виновен в убийстве 31 мирного жителя города.

Отметим, что в июне 2019 года его приговорили к 9 годам тюрьмы. Но наказание ему удалось избежать благодаря "закону Савченко".

Он предусматривает, что один день предварительного заключения будут считать за два. Поскольку Кирсанова задержали в 2015 году, то, согласно "закону Савченко", свой срок заключения он уже отбыл.

Но почти через три года его постигла такая беда. Погиб Кирсанов от рук оккупантов.

Какая хорошая новость и очень показательна для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов,

– подчеркнул он.

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