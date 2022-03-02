В Мариуполе от обстрелов погиб 16-летний парень

Российские террористы продолжают убивать гражданское население Украины. От рук агрессора в Мариуполе погиб 16-летний молодой человек.

Парень скончался в больнице

О смерти молодого человека сообщили в школе, где учился 16-летний Денис. Жизнь парня оборвалась в больнице.

Это важно Утренний обстрел СБУ и полиции в Харькове: известно о 4 погибших

Сообщается, что 1 марта он попал под обстрел российской артиллерии на Кировском жилом массиве.