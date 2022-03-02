В Мариуполе от обстрелов погиб 16-летний парень
2 марта 2022 , 11:49Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Российские террористы продолжают убивать гражданское население Украины. От рук агрессора в Мариуполе погиб 16-летний молодой человек.
Парень скончался в больнице
О смерти молодого человека сообщили в школе, где учился 16-летний Денис. Жизнь парня оборвалась в больнице.
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Сообщается, что 1 марта он попал под обстрел российской артиллерии на Кировском жилом массиве.